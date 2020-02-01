سفير القاهرة في بكين: 306 مصريين أبدوا رغبتهم في العودة من الصين

لا توجد أى إصابات بفيروس كورونا بين المصريين المقيمين فى الصين

نتواصل مع الجهات الصينية لبدء إجراءات عودة المصريين من مدينة ووهان

أكد سفير مصر بالصين محمد البدري أنه تم حصر أعداد المصريين الراغبين فى العودة من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 306 مواطنين مصريين أبدوا رغبتهم بالعودة من مدينة ووهان بالصين لمصر.

وقال سفير مصر في الصين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أنه بمجرد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بإعادة المصريين من المدينة الصينية، أجرى رئيس الوزراء مكالمة هاتفية معه للبدء فى إجراءات إعادتهم، وتم التواصل مع الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزيرى الاتصالات والصحة، وتم وضع خطة كاملة، ويتم التواصل مع الجانب الصينى من أجل البدء فى إجلاء المصريين المتواجدين فى ووهان.

كما تم تكليف أحد الأشخاص من الجالية المصرية وتم تقسيم الجالية لمجموعات، بجيث يكون كل شخص مسئول عن 35 شخصا وتم التواصل مع الأتوبيسات من أجل نقلهم من المدينة.

وأوضح السفير محمد البدري أن عدد المصريين المتواجدين فى ووهان 350 شخصا وعائلاتهم، وتم سؤال كل شخص منهم عن رغبته فى العودة أو لا، وهناك موافقة من 306 مواطنين يرغبون فى العودة إلى مصر، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع السلطات الصينية من أجل نقل المصريين إلى وطنهم، وأن الجانب الصينى وعد بوضع المصريين كأولوية لإجلائهم، مشددا على أنه لا يوجد أى مصرى فى الصين أُصيب بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه كانت هناك أزمة فى حصر أعداد المصريين المتواجدين فى مدينة ووهان، معقل فيروس كورونا، وذلك لأن المواطن المصرى عندما يصل الصين لا يسجل نفسه فى السفارة، ولكن تم حل المشكلة وحصر أعدادهم من خلال التواصل المباشر معهم، وأغلبهم أساتذة جامعات وطلاب، ويتم التواصل معهم من خلال "وى تشات" للتواصل الاجتماعي بالصين.