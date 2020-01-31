إيرباص تعتزم دفع 4 مليارات دولار لإغلاق تحقيقات بشأن تقديم رشاوى

وافقت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات على دفع 4 مليارات دولار لتسوية اتهامات بالرشاوى ظلت مستمرة لمدة طويلة، وذلك في إطار صفقة ستصنف ضمن الأكبر على الإطلاق، لكنها ستحرر عملاق صناعات الفضاء والطيران من سنوات من التحقيقات في عملياتها التسويقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.



وقال المدعي جان فرانسوا بونيرت بمكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي، وهو هيئة قضائية متخصصة في تعقب الجرائم الاقتصادية والمالية الخطيرة، في جلسة استماع بالمحكمة في باريس من أجل السماح للقاضي بمراجعة وإمكانية الموافقة على التسوية إن أيرباص استخدمت رشاوى في 16 دولة، بما في ذلك اليابان وروسيا والصين، من أجل تعزيز أرباحها بمقدار 05ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار).



كما توصلت السلطات البريطانية والأمريكية إلى اتفاقات أولية مع الشركة الأوروبية، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.