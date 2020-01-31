الحكومة: لا نعتزم بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية

نفت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة النقل أنه لا صحة لبيع أي من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وأن ممتلكات الهيئة ستظل مملوكة بالكامل للدولة، مُوضحةً أن هناك خطة لاستغلال تلك الأراضي واستثمار بعض الأراضي غير المطلوبة للتشغيل في الوقت الحالي بنظام حق الانتفاع مع استمرار ملكيتها لهيئة السكك الحديدية بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، لزيادة إيرادات وعوائد الهيئة لاستكمال أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بمرفق السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.