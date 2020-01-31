 مرتضى منصور: حسن شحاتة سبب زيادة شعبية الزمالك في الخليج - بوابة الشروق
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مرتضى منصور: حسن شحاتة سبب زيادة شعبية الزمالك في الخليج

محمد جلال
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:32 ص

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتاريخ الحافل والمسيرة التاريخية لحسن شحاتة في صفوف الزمالك ومنتخب مصر.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "حسن شحاتة كان سبباً رئيسياً في زيادة شعبية النادي في الخليج والوطن العربي بأكمله بمشواره الرائع مع كاظمة الكويتي وحصوله على أفضل لاعب اٍّسيوي".

وأضاف رئيس الزمالك: "سعيد للغاية بنصائح حسن شحاتة للاعبي الزمالك وحزين من الأداء المخزي للفريق أمام وادي دجلة".

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة في الدوري الممتاز.


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