مرتضى منصور: حسن شحاتة سبب زيادة شعبية الزمالك في الخليج

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتاريخ الحافل والمسيرة التاريخية لحسن شحاتة في صفوف الزمالك ومنتخب مصر.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك": "حسن شحاتة كان سبباً رئيسياً في زيادة شعبية النادي في الخليج والوطن العربي بأكمله بمشواره الرائع مع كاظمة الكويتي وحصوله على أفضل لاعب اٍّسيوي".
وأضاف رئيس الزمالك: "سعيد للغاية بنصائح حسن شحاتة للاعبي الزمالك وحزين من الأداء المخزي للفريق أمام وادي دجلة".
الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة في الدوري الممتاز.