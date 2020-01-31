«الدبكة» تعكس تلاحم الشعبين المصري والفلسطيني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة المسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 مساء أمس الخميس، عروضا راقصة للدبكة وأغاني وطنية فلسطينية قدمتها فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، وحازت على إعجاب الحضور من المصريين والفلسطينيين على حد سواء.

وتنوعت رقصات الدبكة فشملت "دبكة الشهيد، ودبكة فلسطين تاج على الرأس، ودبكة دم فلسطيني"، علاوة على فواصل موسيقية، ضمت عزفا منفردا على آلة العود للفنان أحمد نبيل، وأغاني تراثية ووطنية فلسطينية من غناء الفنانين مصطفى كفارنه، أحمد نبيل، وبتول.

وصرح الفنان مصطفى الكفارنة بأن الفن وسيلة قوية لتغذية الروح الثورية والتحرر من الإحتلال الإسرائيلي، وتمنى أن تحصل فلسطين على التحرر الكامل، وأكد أنه يكن كل الحب والإحترام والتقدير لكل أهل مصر على حسن الضيافة، مشيرا الى أن مصر خط دفاع كبير عن فلسطين.

من جانب آخر، قال رفيق الطويل مسئول فرقة الفالوجة " إن الفن أسلوب مقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي، وإن الفن هو قوة ناعمة يسعى لإثبات حقوق الشعب الفلسطيني أمام كل المحافل التي تشارك فيها الفرقة".

يذكر أن فرقة "الفالوجا" للفنون الشعبية الفلسطينية تعنى بتقديم التراث الشعبي الفلسطيني، والتأكيد على الهوية الفلسطينية وعروبة القدس، وتقديم ذلك في قالب فني راق، وتأسست في عام 1984، وتضم خليطا من الفنانين الفلسطينيين والمصريين، في صورة تعكس لحمة الشعبين، وشاركت الفرقة من قبل في عدة مهرجانات دولية بمصر والجزائر وتونس والعراق والسودان، بالإضافة الي كندا وكوريا.