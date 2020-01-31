تشريح جثمان صحفية عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بالمعادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الصحفية رحاب بدر، التي عُثر عليها مشنوقة داخل شقها بالمعادي؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث لكشف ملابسات غموض الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا يفيد العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي مشنوقة داخل شقتها.

وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، عُثر على جثة المتوفية مشنوقة داخل شقتها، وتبين من المعاينة الأولية لضباط المباحث سلامة منافذ الشقة.

وأمر مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث والذي استدعي زوج المتوفية وجيرانها للاستماع لأقوالهم حول الحادث.