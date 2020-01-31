طارق صبري يشارك في بطولة فيلم «حفلة 9» مع غادة عبد الرازق

يشارك الفنان طارق صبري، في بطولة فيلم "حفلة 9"، والذي انطلق تصويره قبل أيام قليلة بحضور صناع وأبطال العمل.



فيلم "حفلة 9"، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والتى تعود من خلاله إلى السينما، بعد غياب عدة سنوات، ويشاركها البطولة الفنانون طارق لطفي، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ونهال عنبر، وصبحي خليل، وإخراج عبدالمنعم ربيع، وتأليف عمر عبدالحليم، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.



وشارك طارق مؤخرا فى بطولة حكاية "حبيبتى من تخون"، وهي ضمن حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وشاركه البطولة كل من ميرنا نور الدين، إنجي خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى، وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية.