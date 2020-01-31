بكين تبدأ إجراءات فحص درجات حرارة الركاب في جميع محطات المترو

بدأت إدارة مترو الأنفاق في العاصمة الصينية (بكين)، اليوم الجمعة، إجراءات الكشف عن درجة الحرارة للركاب في جميع محطات المترو بالمدينة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وذكرت سلطات العاصمة بكين –في بيان اليوم- أنه سيتم فحص الركاب بواسطة التصوير الحراري ومقاييس الحرارة المحمولة، حيث سيتم إرسال المصابين بدرجات حرارة غير طبيعية في الجسم إلى المستشفيات، فيما ستقدم بكين المزيد من أجهزة التصوير الحراري لزيادة الكفاءة وضمان التدفق السلس للمسافرين.

وأضافت أنه تم تكثيف أعمال التنظيف والتطهير حيث يتم تطهير كل عربة من القطارات يوميا، كما يتم تطهير المداخل والمخارج والسلالم المتحركة وآلات الخدمة الذاتية والمراحيض وغيرها من المناطق العامة لمحطات المترو ثلاث مرات كل يوم.

ويوجد في بكين 22 خط مترو مع أكثر من 200 محطة.