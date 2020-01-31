سيميوني يضم «كاراسكو» لقائمة أتلتيكو لمواجهة الريال

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل نادي ريال مدريد، مباراة قوية ستجمع بين فريقي الملكي وأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد، قائمة الفريق المبدئية التي ستلتقي متصدر ترتيب الدوري الإسباني غدًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك وآدان.

خط الدفاع: لودي وسافيتش وفيليبي وهيرموسو وفيرساليكو وسانشيز.

خط الوسط: توماس وساؤول نيجيز وتوماس ليمار وماركوس يورينتي وهيريرا وفيتولو وكاراسكو وتوني مويا.

خط الهجوم: ألفارو موراتا وكوريا وشابونييتش وسيرجيو كاميلو.

وكان نادي أتلتيكو مدريد، أعلن اليوم، عن تعاقده مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لتدعيم خط هجوم الفريق، وفور الإعلان عن الصفقة شارك اللاعب في الحصة التدريبية الأخيرة التي ستواجه.