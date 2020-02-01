ننشر نقاط الاتفاق والاختلاف حول سد النهضة بعد مفاوضات واشنطن

حدد البيان المشترك الصادر عن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عقب اجتماع واشنطن نقاط الاتفاق والاختلاف العالقة حول سد النهضة، والمقرر توقيع الاتفاقية النهائية بشأنه في نهاية فبراير المقبل.



ووفق البيان، فإن الدول الثلاث اتفقت على 3 بنود رئيسية، تشمل:

1 - جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل.

٢- الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء.

٣- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.



أما عن نقاط الاختلاف، فأشار البيان إليها في النقاط التالية:

1- آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية.

2- آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات.

3- آلية فض المنازعات.



كما تحدث البيان المشترك عن أهمية تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.



ووفق البيان، فإن اللجان الفنية والقانونية ستواصل اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن لوضع الصياغات النهائية للاتفاق المأمول بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.



كما أشار إلى اجتماع وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل؛ لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية الشهر.