وكالة الأنباء الألمانية: جماعات مسلحة متمردة تجند الأطفال في كولومبيا بشكل ممنهج

ذكرت ثلاث منظمات غير حكومية، أمس الخميس، إن الأطفال في كولومبيا يتم تجنيدهم بشكل ممنهج من قبل الجماعات المسلحة لاستخدامهم كمقاتلين وجواسيس.

وتم تجنيد أكثر من 7400 طفل بين عامي 1985 و2019 في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، وفقا لبيانات نقلتها منظمات أوكسفام وهيومانيداد فيجينتي وبينبوستا.

وتشكل المنظمات الثلاث مرصد حماية حقوق ورعاية الأطفال والمراهقين "أو بي آر أو بي".

وأدى اتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا "فارك" المتمردة إلى تسريح حوالي 13 ألف مقاتل وأعضاء آخرين وأنهت نزاعا دام 52 عاما.

لكن مرصد "أو بي آر أو بي" قال في بيان إن الأطفال لا يزال يتم تجنيدهم من جانب جيش التحرير الوطني الجماعة المتمردة الأصغر (إي إل إن) ومنشقين عن حركة فارك.