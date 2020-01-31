إصابة 5 من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكي بكفرالدوار

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعى نزلة الكوبرى الدولي بكفر الدوار اتجاه الإسكندرية.



البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بحادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي ووقوع إصابات.



على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من " السيد حامد مبروك "٦٠سنة إسكندرية سيدي بشر جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم و"انتصار محمد محمد عباس "٦٢ سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم "مصطفى السيد حامد" ٢٦ سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "إسلام السيد حامد" ٢٤سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " أحمد جابر سلامة" ٢٥سنه اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.