تدشين «التجمع العربي» بأبوظبي تزامنا مع الذكرى السنوية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

أعلن مجلس حكماء المسلمين، مساء أمس الخميس، تدشين التجمع العربي من أجل الأخوة الإنسانية، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في العاصمة الإمارتية أبوظبي.

ودشن مجلس حكماء المسلمين، التجمع العربي من أجل الأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور الدكتور سلطان الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين، والمستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور سلطان الرميثي، أن مجلس حكماء المسلمين شريك أساسي في صناعة الأخوة الإنسانية، لذلك يحرص على التعاون مع الجميع لتحقيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيراً إلى أن الوثيقة وجهت دعوة مباشرة إلى العديد من الأطراف، وفي مقدمتهم الإعلاميون للعمل من أجل السلام والعدل.

ولفت الرميثي، إلى أن الهدف من التجمع هو توفير مساحة مشتركة للإعلاميين يلتقون فيها، ليتفقوا على رؤية إعلامية موحدة تجاه القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن تخصيص التجمع للإعلام العربي، تجربة لتكون منطلقاً لتجارب إعلامية مشابهة تتكرر في مناطق أخرى من العالم.

كما أكد المستشار محمد عبد السلام، أن الإعلام أداة مهمة لتشكيل الرأي العام والوعي الجماهيري، وهو ما كان يدركه جيداً فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، عند صياغتهما لوثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفاً أن التجمع سيضم أبرز الإعلاميين من مختلف الدول العربية.

وبين أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن التجمع سيعقد في أبوظبي يومي 3 و4 فبراير المقبل، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، ويشارك فيه حوالي 200 من أبرز الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي بدأ العمل عليها بالفعل، بهدف تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية على أرض الواقع.