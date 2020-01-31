الصين تتعهد بإعادة مواطنيها العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إنها سترسل رحلات جوية عارضة إلى الخارج لإعادة المواطنين، الذين خرجوا من مقاطعة هوبي مركز تفشي فيروس كورونا، والذين ربما غادروا الصين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج اليوم الجمعة إن سكان المقاطعة الذين سافروا إلى الخارج، وخاصة أولئك الذين هم من ووهان، حيث مركز انتشار فيروس كورونا الجديد في ديسمبر الماضي، سيتم مساعدتهم على العودة إلى ديارهم. بعد أن ألغت عشرات شركات الطيران رحلاتها إلى الصين وسط تحذيرات سفر حكومية.

ويأتي عرض المساعدة بعد وعد من وزارة الخارجية في وقت سابق يوم الجمعة بأن الصين ستكون قادرة على مواجهة التحديات التي يتسبب بها فيروس كورونا، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص حتى الأن.

وقالت هوا للصحفيين "لدينا ثقة تامة في قدرتنا على التغلب على هذا الوباء"، مضيفة أن الصين تتعاون بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية.