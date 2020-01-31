 الخارجية الكويتية تحذر المواطنين من السفر إلى الصين - بوابة الشروق
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الخارجية الكويتية تحذر المواطنين من السفر إلى الصين

الكويت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 10:56 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 10:56 م
دعت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان مساء اليوم الجمعة المواطنين إلى عدم السفر إلى الصين.

وأهابت الوزارة في البيان بالمواطنين الكويتيين المتواجدين بالصين إلى سرعة مغادرتها في ضوء انتشار فيروس (كورونا المتحور الجديد) وحرصا منها على سلامة المواطنين الكويتيين.

وشددت الوزارة في البيان: "على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المعنية واجراءات السلامة المتبعة حتى المغادرة وذلك حرصا على سلامتهم ( المواطنين)".

كما نصحت الوزارة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الدول التي ظهرت فيها حالات اصابة بالفيروس تفادي السفر اليها في الوقت الراهن.

وتسود مخاوف عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية.

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