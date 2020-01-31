إجلاء موظفين دبلوماسيين كنديين وأقاربهم من الصين بسبب فيروس كورونا

قررت الحكومة الكندية إجلاء مجموعة محدودة من الموظفيين الدبلوماسيين الكنديين وأفراد أسرهم وأطفالهم من الصين؛ نظرًا لتفشي فيروس "كورونا" بمدينة ووهان الصينية.



وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الدولية الكندية، آنجيلا سافارد - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إنه تم نقل المواطنين المعرضين للخطر، أي كبار السن وهؤلاء المصابين بحالات طبية مختلفة إلى خارج الصين.

وأكدت أن "صحة وسلامة وأمن دبلوماسيينا العاملين بالخارج وأسرهم تعد أولوية".



يذكر أنه فيروس (كورونا)، الذي تم اكتشافه في (ووهان)، أودى بحياة مئات الأشخاص كما أصيب به آلاف آخرين في الصين، الأمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الدولية.