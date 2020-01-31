كوريا الجنوبية تسجل 18 حالة إصابة بكورونا من أصل 368 شخصا عادوا من ووهان



كشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة 18 من أصل 368 شخصا بفيروس "كورونا" المميت عقب عودتهم من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين.

وأوضحت السلطات الصحية- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن 12 شخصا ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء عملية الحجر الصحي في مطار ووهان فيما ظهرت على 6 أشخاص آخرين أثناء عملية الحجر الصحي في مطار كيمبو.

ومن المقرر أن ينتقل 350 شخصا آخرين عبر حافلات إلى مؤسستين حكومتين تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل ليتوجه 200 شخص منهم إلى مركز تطوير الموارد البشرية بالشرطة في مدينة آسان بإقليم تشونج-تشيونج الجنوبي و150 شخصا آخرين إلى مركز تطوير الموارد البشرية الوطني في بلدة جينتشون بإقليم تشونج تشيونج الشمالي.