الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمباراة أسوان في الدوري

بدأ نادي الإسماعيلي تدريباته استعدادا للقاء أسوان، المقرر إقامته يوم يوم الأثنين المقبل، على ملعب الأخير في إطار الأسبوع الـ16 ببطولة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج الحربي، مران بدني قوي وتقسيمة للاعبين، بينما خاض الأساسييون تدريبات استشفائية سعيًا لاستعادة كامل جاهزيتهم بشكل سريع قبل مواجهة أبناء الجنوب.

وحدد الجهاز الفنى للإسماعيلي التاسعة والنصف من صباح السبت، موعدًا لتوجه الفريق إلى أسوان تحضيرًا للقاء فريقها يوم الأثنين المقبل.

وقال صبرى المنياوي، مدير الكرة بالاسماعيلي، أن الطائرة ستقلع عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا فى رحلة تستغرق مايزيد عن ساعة، ومن المقرر أن يخوض الفريق فى نفس اليوم مرانًا خفيفًا لتجنب ارهاق اللاعبين ويختتم تدريباته يوم الأحد على ملعب أسوان الرئيسى، الذي يستضيف المباراة.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد اسوان في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.