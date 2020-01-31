الداخلية تنظم دورة تدريبية لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية، دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة عدد (48) كادر أممى من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة.. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.

يأتى ذلك فى إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية فى مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة فى البعثات الأممية والتى حازت على ثقة كافة الدول المساهمة فى بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولى.

إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة فى كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على إحتواء إنعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية.. وإستمراراً للنجاحات التى حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول منذ عام 1989 وتوالى المشاركات لتحقيق الأمن والسلام فى العديد من بؤر النزاع بـ (22) دولة بنحو (6500 شرطى "ضباط وضباط صف").