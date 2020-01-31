تراجع مؤشر رسوم النقل البحري بنسبة 90% بسبب فيروس كورونا

تشير بيانات أسعار النقل البحري إلى أن هذا القطاع هو الأشد تضررا من أزمة انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد خلال الشهر الحالي.



وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رسوم استخدام سفن كيب سايز العملاقة التي تستخدم عادة في نقل المواد الخام مثل خام الحديد انخفضت بنسبة 90% خلال الشهر الحالي مقارنة بأعلى مستوى لها في سبتمبر الماضي، وفقا لأحد مؤشرات متابعة أرباح شركات النقل البحري.



وجاءت أزمة فيروس كورونا المتحور الجديد لتزيد الضغوط على قطاع النقل البحري في العالم هذه الأيام التي يتراجع فيها الطلب عليه بسبب عطلة عيد رأس السنة القمرية في الصين.



ويبرز تراجع أسعار الشحن البحري حاليا، مدى تأثير الصين على أسواق السلع في العالم، من النفط الخام إلى النحاس.



ونقلت بلومبرج عن رالف ليسزكزنيسكي الباحث في مجال النقل البحري بشركة بانشيرو كوستا إنه من المتوقع استمرار الأداء الضعيف للطاق في ظل حالة الغموض التي تحيط بفترة بقاء تأثيرات انتشار الفيروس الذي تسبب في مقتل أكثر من 200 شخصا في الصين وأدى إلى تراجع كبير في حركة السفن من وإلى الصين وهي أكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر اقتصاد فيه.



يذكر أن خام الحديد يعتبر أكبر مادة خام يتم نقلها بالسفن عبر العالم، حيث يصل إجمالي حمولات خام الحديد التي تنقلها السفن سنويا إلى 6ر1 مليار طن من مناجم الإنتاج الضخمة في البرازيل وأستراليا إلى مصانع الحديد والصلب في الصين وأوروبا.