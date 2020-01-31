مد اجتماعات سد النهضة في واشنطن يوما رابعا

مصدر لـ«الشروق»: بعض النقاط الفنية لازالت محل خلاف.. ورغبة قوية من الإدارة الأمريكية لحسمها بالجولة الحالية



مدد وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، جلسات الاجتماع الجاري حول سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن يوما رابعًا.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، لـ«الشروق»، إن بعض النقاط الفنية لازالت محل خلاف بين القاهرة وأديس أبابا، وإن هناك رغبة قوية من الإدارة الأمريكية لحسم هذه الأمور والوصول لاتفاق خلال هذه الجولة.

وأوضح المصدر أن أبرز النقاط العالقة يرتبط بالتفاصيل الخاصة بالتشغيل السنوي، مضيفًا: وربما يتقرر مد جلسات الاجتماع يوما إضافيا في حال عدم التوصل لاتفاق شامل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ قد صرح، مساء الخميس، بأن مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا زالت مستمرة.

وأضاف حافظ، في تغريدة على توقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن وزيري الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ولم يصدر أي من المجتمعين بيانا أو توضيحا رسميا لما تقرر خلال جلسات الاجتماع، الذي كان مقررا له يومي 28 و29 يناير، قبل تمديده يومين إضافيين.

ويترأس وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الاجتماع الذي يضم كذلك الفنيين والخبراء القانونيين في الدول الثلاث، إلى جانب رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس.

وكان وزراء الخارجية والري قد اتفقوا، في 6 نوفمبر الماضي، على اللجوء إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والتي تقضي بالاحتكام لوسيط دولي في حال فشل التوصل لاتفاق.