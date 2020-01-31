سفارة مصر بأنجولا تحشد جماهير الزمالك عبر «فيسبوك»

يحاول مسؤولو السفارة المصرية في أنجولا حشد الحضور الجماهيري لمؤازرة الزمالك في مباراته ضد بريميرو أوجوستو، المقرر لها غدا السبت في الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال إفريقيا.

قال محمد صفوت سفير مصر في أنجولا "لا أتابع حركة بيع تذاكر المباراة، ورغم أنها تحصيل حاصل، لكنها تتمتع بأهمية لأن الزمالك فريق كبير".

وأشار صفوت عبر قناة القاهرة والناس "قمنا بعمل إعلان عبر صفحة السفارة على فيسبوك لدعوة الجالية المصرية والعربية للحضور إلى المدرجات ومساندة الزمالكط.

وأشار إلى أن الزمالك سيخوض كل تدريباته على الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباراة.

يذكر أن الزمالك ضمن تأهله لدور الثمانية رفقة نادي مازيمبي الكونغولي.