ولاية صباح الماليزية تعلق مؤقتا رحلات الطيران القادمة من الصين

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علقت ولاية صباح الماليزية شرقي البلاد مؤقتا جميع رحلات الطيران العارض المقررة القادمة من الصين.

وذكرت صحيفة "ستار" أن القرار دخل فورا حيز التنفيذ على الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة بمرض كورونا المستجد بالولاية.

ونقلت الصحيفة عن كريستين ليو نائبة رئيس وزراء ولاية صباح أنه لن يدخل أي من المسافرين القدمين من مختلف المدن الصينية المصابة بالفيروس إلى كوتا كينابالو خلال فترة التعليق.

وأشارت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن ماليزيا منعت في وقت سابق المسافرين مؤقتًا القادمين من منطقتي ووهان وهوبى الصينيتين .