وزير السياحة والآثار لـ« الشروق»: تطوير ميدان التحرير بشكل حديث ليكون مزار سياحي ثقافي للزائرين

قال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إن ميدان التحرير بعد نقل مسلة الملك رمسيس الثاني وتركيبها، سيشهد في الأيام القليلة المقبلة عملية تطوير وتجميل كبيرة، حيث سيتم وضع 4 كباش حول المسلة العظيمة ليكتمل تزيين المكان لكونه أشهر ميادين العالم.

وأضاف العناني، لـ" الشروق"، أن عملية التطوير والتجميل ستشمل إزالة كافة الإعلانات بالميدان ومن على المحال التجارية بجانب دهان كافة المباني المحيطة بالميدان ووضع نظام إضاءة على أحدث النظم، ليكون مزار سياحي ثقافي لكافة الزائرين، إضافة إلى تركيب رصيف على جانب الطرقات ليكتمل الشكل الحضاري للميدان.

وأشار إلى أن المسلة تعتبر من أشهر المسلات الفرعونية التي تتماز بها مصر، والكباش تعبر عن القوة، كما أنها ستوضع على قواعد عالية منعاً لاقتراب أحدا منها والكتابة عليها مثلما يحدث في أشبال قصر النيل، إضافة إلى تزيين الميدان بوجود شجر ونباتات صناعية وطبيعية، وربط الميدان بالمتحف المصري بالتحرير.

ولفت الوزير، إلى أن الميدان سيشهد انطلاقة نقل المومياوات الملكية التي تعتبر المحطة الأولى التي سيمر من خلالها الموكب الملكي، إلى متحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وشهد ميدان التحرير أمس، نقل أول جزء من مسلة رمسيس الثاني، التي تم ترميمها بمعرفة وزارة السياحة والآثار، إلى ميدان التحرير، ليتم وضعها في منتصف صينية الميدان، حيث سيتم وضعها في منتصف الميدان على قاعدة خرسانية، ونشر تماثيل الكباش الأربعة حولها، التي نقلت من معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، في الاتجاهات الأربع للميدان، يليها مدرج، ومن المنتظر وصول 4 أجزاء أخرى من المسلة في وقت لاحق.