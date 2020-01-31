أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا تاريخيا غدا أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يطرح خلاله الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام.



وقال أبو الغيط - في تصريح عقب استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة في مقر إقامته بالقاهرة - "لدينا اجتماع غدا على مستوى وزراء الخارجية العرب للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس محمود عباس، كما سنستمع لكلمات من وزراء الخارجية العرب وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرارا يعبر عن الموقف العربي.. وأنا أثق أن الأمة العربية وشعب فلسطين سينجحان في الرد على هذه الخطة، والتي هي ليست بخطة ولكنها طلب للاستسلام".



وأضاف قائلا "أثق بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض هذا المقترح لأنه لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية".



وأكد أبو الغيط أن مبادرة السلام العربية مازالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه.. وقال " إن العرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام وضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الشرعية الدولية".