وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع الجهات المختصة بالاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى ووضع المحددات والتعليمات اللازمة، للوصول الى موسم سياحى ناجح ، وحصر جميع المطالب من جميع الجهات ومناقشتها واتخاذ الاجراءات التنفيذية مع احكام السيطرة على الشواطئ ومنع اى اشغالات و عرض أى مطالب أو مصاعب.

حيث كلف المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام بالاجتماع مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمناقشة كافة الموضوع،و استعراض اجراءات البدء فى تجميل وتطوير الشواطئ المبكر من أول مارس القادم لاستقبال المصطافين ، على ان تشمل كافة أعمال التطوير منها الانارة ،ورفع كفاءة الشواطئ ، وتطوير طريق الكورنيش والميادين وتجميلها ، بالاضافة الى المزارات السياحية.

كذلك تم مناقشة توفير الخدمات العامة كالحمامات والكافتيريات والمرافق لخدمة الاهالى والمصطافين وعمل الصيانة اللازمة لها مبكراً، مع انشاء حمامات بشواطئ الباسنت والفيروز والنخيل والمروة وزمردة وعروس الأبيض وأمام شاليهات عجيبة وغيرها من الشواطئ العامة .، مع ازالة جميع الاشغالات المؤقته على الشواطئ خاصة من شاطئ مطروح العام حتى منطقة البوسيت وعمل ضوابط تحد من حجب رؤية البحر.

كذلك التنسيق مع مديرية أمن مطروح للسيطرة الامنية بالشواطئ ، مع التعاقد مع غطاسين يتم اختبارهم وتدريبهم بمعرفة الحماية المدنية ،و صيانة أبراج الإنقاذ وتوفير أدوات ووسائل الانقاذ وتوزيعهم للعمل بالشواطئ ، وتوفير سيارات الاسعاف المجهزة بالشواطئ ، مع تكثيف أعمال النظافة وزيادة اعداد العمال ، بالاضافة الى عمل لافتات تحذيرية، وارشادية للمصطافين فى اماكن يسهل رؤيتها مع تحديد رقم اتصال لادارة الشواطئ للرد على الشكاوى وحلها فوراً .