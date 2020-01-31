أفاد شهود عيان أن المئات من أتباع الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر عادوا الى ساحة التحرير مساء اليوم الجمعة.

وانضم المئات من أتباع الصدر إلى ساحة التحرير بعد أسبوع من مغادرتها بناء على طلب من الصدر.



وأوضح الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا )- أن أنصار الصدر وصلوا مساء اليوم أفرادا ومجاميع إلى ساحة التحرير وهم يهتفون بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة.



وتأتي عودة أتباع الصدر بناء على تغريدة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم دعا فيها أنصاره للتوجه الى ساحة الاعتصام والتظاهر ببغداد والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية وتنظيم مظاهرات شعبية سلمية حاشدة للضغط على السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة.



ومن المنتظر أن تنتهي المهلة التي أعطاها الرئيس العراقي برهم صالح بعد منتصف هذه الليلة للكتل السياسية لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.



وشهدت ساحة التظاهر ببغداد اليوم الجمعة تطورا جديدا عندما رفع المتظاهرون أعلام الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب العلم العراقي.



وردد المتظاهرون هتافات تدعو المجتمع الدولي للتدخل لدعم مطالب الحركة الاحتجاجية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي في بغداد و9محافظات جنوبية.