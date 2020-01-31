ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 213 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة 9 آلاف و692 حالة مؤكد بفيروس كورونا على مستوى البلاد بحلول نهاية يوم الخميس بالإضافة إلى وفاة 213 شخصا.

ذكرت ذلك وسائل إعلام محلية صينية في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.

ولا تزال المدارس والشركات مغلقة في انحاء الصين مع تمديد عطلات اعياد العام القمري الجديد، والتي قاربت على نهايتها، من أجل منع اعداد كبيرة من الناس من التجمع ونشر الفيروس بشكل أكبر. كما علقت أيضا عدد من المصانع انتاجها بما في ذلك شركات تصنيع لسيارات بي إم دبليو وفولفو وفولكس فاجن.

وأعلنت بريطانيا وألمانيا وسنغافورة واندونيسيا ونيوزيلندا أنهم سوف يتبعون نفس نهج دول أخرى مثل اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في اعادة مواطنهيم العالقين في ووهان، حيث تم فرض حجرا صحيا وقيودا على السفر.