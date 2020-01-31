تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط المتهمين بقتل شقيقين لخلافات الجيرة بقنا.

تلقى مركز شرطة نجع حمادى بنشوب مشاجرة بقرية بدائرة المركز نجم عنها قتيلان.

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا تبين أن الجثتين لشقيقين يعملان تاجرين بقال 44 و ٣٧ عام، مقيمان دائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وبإجراء المعاينة ومناظرة الجثامين تبين إصابتها بعدة جروح متهتكة بالرأس وجروح بأنحاء الجسم.

وبسؤال صاحب محل أدوات صحية 27 عام من أبناء عمومة المجني عليهما- مقيم دائرة المركز قرر أنه أثناء تواجده بالمحل خاصته والمجاور لمحل المجني عليهما شاهد كلاً من: عامل 61 عام و6 آخرين حال تعديهم على المجني عليهما بالأسلحة البيضاء والعصي مما نتج عنها إصاباتهم والتي أدت إلى وفاتهما وذلك لخلافات الجيرة. عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم جميعاً.

وفي سوهاج وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط وحدة مباحث السياحة والأثار بأمن سوهاج مفادها قيام عامل 45 عام، مقيم بدائرة مركز أخميم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار.

وبتقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبرفقته (عامل، سباك، صاحب مطعم "لهما معلومات جنائية"، نقاش، 3 نجارين) وعُثر على حفرة بعمق 8 أمتار تنتهى بسرداب , كما ضُبط أنفورة من الفخار حلزونية الشكل بارتفاع 60 سم، بمواجهتهم اعترفوا وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالحفر والتنقيب عن الآثار، بعرض القطعة الأثرية على مفتشي آثار المنطقة أقروا بأثريتها وأنها ترجع للعصر الفرعونى.