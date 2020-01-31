«قنا نظيفة» ترفع 130 طن مخلفات وقمامة وزراعة 65 شجرة في 6 مدن بالمحافظة

فى إطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة " التى أطلقها اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا قامت الوحدات المحلية لمدن قوص والوقف وقفط وابوتشت وقنا ونقادة برفع أكثر من 130 طن مخلفات وقمامة بالإضافة إلى زراعة 65 شجرة وانارة وتجميل بعض الطرق.



ففى مدينة قوص ذكر العميد خالد فوزى رئيس مدينة قوص أن الوحدة المحلية لقرية جراجوس نجحت فى رفع 25 طن مخلفات من شوارع النجوع مضيفا أن مسئولى الوحدة المحلية لقرية الحراجية قاموا أيضا برفع 15 طن مخلفات وقمامة وتم نقلها إلى المقالب العمومية.



وفى مدينة الوقف صرح الدكتور قدرى الشعينى رئيس المدينة أنه تم رفع ٣٥ طن قمامة ومخلفات بمدخل طريق قريتىّ أبو ديب وحاجر الجبل لافتا إلى أن حملات النظافة مستمرة لحين رفع كافة المخلفات المتراكمة وأكوام القمامة ونقلها إلى المقالب العمومية.



وفي مدينة قفط ذكر محمد موسى رئيس المدينة أنه تم رفع 10 أطنان مخلفات من شوارع المدينة بالإضافة إلى رفع 20 طن مخلفات في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بقرية القلعة.



من جانبه، ذكر خالد عويس رئيس مدينة أبوتشت أن الوحدات المحلية لقريتيّ أبو شوشة وبخانس قامتا برفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات قمامة كما تم عمل صيانة وشد أسلاك الكهرباء بقرية الحسينات بالإضافة إلى أعمال التجميل التى شهدتها عدد من شوارع المدينة.



فيما ذكر أشرف أنور رئيس مدينة قنا أنه تم رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بعدد ٦ قرى تابعة للمدينة هى ( أولاد عمرو، القناوية، الأشراف، أبنود، كلاحين أبنود، نجع الزحاليق بدندرة ) مضيفا أنه تم الانتهاء من إنارة طريق نجع الزحاليق بقرية دندرة كما تم زراعة ٦٥ شجرة فيكس بشوارع قرية كلاحين أبنود.



من جانبها، ذكرت المهندسة فاطمة أحمد رئيس مدينة نقادة أنه تم رفع كميات من مخلفات ونواتج الحفر في شارع ٢٣ يوليو وعدد الشوارع الجانبية والحارات بالمدينة.



وأكد محافظ قنا على استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع كافة أنواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائي.