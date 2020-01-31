بريطانيا تؤكد حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الجمعة أن بريطانيا أكدت تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكر مسؤول طبي بارز في بريطانيا أن الشخصين من نفس الأسرة ويتلقيان رعاية متخصصة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن.إتش.اس".

وذكر البروفيسور، كريس وايتي، كبير المسؤولين الطبيين لانجلترا: "الهيئة مستعدة بشكل جيد تماما ودأبت على التعامل مع العدوى ونعمل بالفعل بشكل سريع لتحديد أي مخالطة للمريضين بأشخاص آخرين لمنع مزيد من انتشار (العدوى)".

وأضاف "إننا نستعد لحالات في بريطانيا لفيروس كورونا المتحور الجديد ونطبق إجراءات قوية للسيطرة على العدوى للرد على الفور".

وتابع أن بريطانيا تعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي في الوقت الذي يتطور فيه تفشي الفيروس في الصين "لضمان إننا مستعدون لجميع الاحتمالات".

كان 213 شخصا على الاقل في الصين قد توفوا بسبب الفيروس، معظمهم في إقليم هيبي ،فيما بلغ عدد حالات الإصابة عشرة آلاف في مختلف أنحاء البلاد.

وهناك 98 حالة إصابة بالفيروس في 18 دولة.