الوزراء ينفي انتشار وباء «الالتهاب السحائي» بالمحافظات

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي في أي محافظة، وأن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أي أمراض وبائية محتملة.

وتابعت أنه في إطار جهود الوزارة للوقاية من وباء "الالتهاب السحائي" وتلافي انتشاره في أي من محافظات الجمهورية، فقد تم تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) ضد هذا المرض، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

وأوضحت أنه تم تشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية، كما تم توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، يرجى الدخول على موقع الوزارة (mohp.gov.eg).