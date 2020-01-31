زيدان ينتقد جماهير أتلتيكو مدريد بسبب سيميوني

دافع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الأخير من قبل جماهير الأتلتي.

ويصطدم ريال مدريد بجاره أتليتكو غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتعرض سيميوني لهجوم شرس من جماهير أتلتيكو مدريد، بعد الخروج المفاجئ للفريق من دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا عقب الخسارة من فريق كولتورال ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، هذا بالإضافة لخيبة خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بركلات الترجيح أمام ريال مدريد.

ونفذ رصيد الثقة الذي كان يتمتع به سيميوني لدى جماهير أتلتيكو، بسبب النتائج السلبية للفريق في الليجا بالموسم الجاري، إثر احتلالهم المركز الخامس بعد مرور 21 جولة، حيث تلقى الأتلتي 3 هزائم وتعادل في 9 مباريات ولم يحقق الفوز سوى في 9 مواجهات فقط.

وقال زيدان خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتلتيكو مدريد: لا أفهم الانتقادات الموجهة لسيميوني، في النهاية أمر لا يجب أن أتدخل فيه، ولكن الجميع يعلم قدره كمدرب، إنه أحد أفضل المدربين، مثلما ذكرت في وقتا سابق بأن جوارديولا يعد من أفضل المدربين في العالم".

ويحتل ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو غدًا السبت، صدارة الليجا الإسبانية، برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن الغريم التقليدي برشلونة، وذلك بعد مرور 21 جولة من عمر الدوري.