مثلت الثلاث سنوات الماضية وقت حرج ومقلق بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، وذلك بسبب نقاشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانفصال عنها التي استمرت لسنوات، وتغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في تمام الساعة 11 مساءاً، يوم الجمعة 31 يناير، لتبدأ فترة انتقالية مدتها 11 شهراً، وفقاً لما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.



اتخذ العديد من مواطني الاتحاد الأوروبي قرارات مختلفة من بينها مغادرة بريطانيا بعد التصويت على الخروج من الاتحاد وذلك قلقاً منهم على مستقبلهم في المملكة في الأيام المقبلة، بينما عبر آخرون عن شعورهم بأنهم لم يعودوا مرحب بهم، ووصفت موقع صحيفة "ميرور" البريطانية شعور البعض بمغادرة المملكة أنه "ضربة مؤلمة خاصةً لأولئك الذين قضوا عقودًا في بريطانيا وقاموا بتربية أبنائهم وتكوين عائلات وصداقات وكرسوا معظم حياتهم للخدمات العامة فيها".



وذكر نفس الموقع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في مشاكل للشركات وقطاعات مختلفة مثل الرعاية الاجتماعية والزراعة التي تعتمد على عمال الاتحاد الأوروبي.



هل سيتم السماح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بالبقاء في المملكة المتحدة بعد البريكست؟



ستظل حرية التنقل سارية في المملكة المتحدة خلال الفترة الانتقالية والتي من المقرر أن تكون مدتها 11 شهر، ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي مواصلة القدوم بحرية إلى المملكة المتحدة للعيش والعمل حتى 31 ديسمبر 2020.



ويجب على مواطني الاتحاد التقدم بحلول يونيو 2021 للحصول على أوراق إقامة تمنحهم وضع مستقر، وتمنحهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة، ويتعين على الذين لم يقيموا في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات متواصلة التقدم بطلب مرتين - أولاً للحصول على الوضع الذي تم تسويته مسبقًا، ثم مرة أخرى للحصول على وضع جديد عند بلوغهم خمس سنوات من الإقامة، وحتى الآن حوالي ثلثي مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا يحتاجون إلى الخضوع لعملية التقديم.



وبعد 1 يناير 2021 سيخضع مواطنو الاتحاد الأوروبي الجدد الذين يرغبون في المجيء إلى المملكة المتحدة لنظام هجرة قائم على النقاط، ويحتاج هذا النظام إلى مهارات وقدرات جيدة لكي يكونوا مفيدين للأراضي البريطانية وليسوا عبأً ً عليها.



ماذا عن المواطنين البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي؟



وفي الشأن الخاص بالمواطنين البريطانيين فسوف تستمر حرية الحركة خلال الفترة الانتقالية، ويوجد شكاوى متعددة حول وضع البريطانيين ونقص المعلومات المتعلقة بيهم، وفقاً لـ«ميرور».



وسوف تتخذ كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي قرارها الخاص حول وضع البريطانيين والإجراءات الشكلية التي قد يحتاجون إليها من أجل السماح لهم بالاستمرار في العيش والعمل في تلك البلاد.



وأطلق بريطانيون حملة إعلامية بسبب ما يقولون إنه عدم الاتساق بين الدول الأعضاء بشأن حقوقهم، ولم يتم الاتفاق على وضعهم في اتفاقية الانسحاب لأن المملكة المتحدة أرادت إنهاء الهجرة غير الخاضعة للرقابة إلى بريطانيا.



في حين أن مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على وضع مستقر، فإن البريطانيين في القارة الأوروبية ليس لديهم نفس الفرصة.