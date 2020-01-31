المفوضية الأوروبية تقدم 10 ملايين يورو لأبحاث كورونا

قررت المفوضية الأوروبية أن تتيح عشرة ملايين يورو (05ر11 مليون دولار) للأبحاث الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت مفوضة الأبحاث الأوروبية ماريا جابريل: "نعمل على تخفيف عواقب انتشار أكبر محتمل لفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت المفوضية عن دعوة طارئة للبحث، وستتيح التمويل من برنامجها للبحث والابتكار. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في دعم مشروعين إلى أربعة مشاريع بحثية، يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن.

والمهلة النهائية للتقدم بالمشروع 12 شباط/فبراير وليس ثلاثة أشهر كما هو الحال في الظروف العادية.