كلوب ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

تواجد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على رأس قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر يناير الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أسماء المدربين المرشحين للتتويج بجائزة الأفضل عن شهر يناير، والتي شهدت تواجد كل من يورجن كلوب، والإسباني بيب جوراديولا مدرب مانشستر سيتي، والنمساوي رالف هازنهاتل (ساوثهامبتون)، والإنجليزي نيجيل بيارسون (واتفورد.

وفاز كلوب بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر ديسمير الماضي 2019، متفوقًا على النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد ونايجل بيرسون المدير الفني لفريق واتفورد.

وتوج كلوب للمرة الرابعة بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، حيث كان حصل عليها في شهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، علمًا بأن فرانك لامبارد كان قد فاز بالجائزة عن شهر أكتوبر.

واستطاع كلوب منذ توليه قيادة ليفربول موسم 2015، الفوز بجائزة مدرب الشهر 8 مرات في مسيرته مع الريدز.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.