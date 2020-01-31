رئيس المجلس الأوروبي يجرى مشاورات منفصلة مع 16 رئيس حكومة ودولة بشأن موازنة التكتل

يلتقي ما لا يقل عن 16 رئيس دولة وحكومة برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات منفصلة حول الموازنة الخاصة بالتكتل .



ويبدأ جدول لقاءات ميشيل يوم الاثنين الساعة 30ر9 صباحا (0830 بتوقيت جرينتش) برئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريسيانيس وينتهي يوم الجمعة بلقاء الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.



ومن المقرر أن يلتقي أربعة رؤساء حكومة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويعقد اجتماعين يومي الاثنين والجمعة. ومن المتوقع أن تتركز المباحثات على المناقشات الجارية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل من دون بريطانيا عضو في التكتل.



ودعا ميشيل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي لقمة في بروكسل يوم 20 شباط/ فبراير حيث سيتم تحديد موازنة السنوات من 2021 إلى 2027.