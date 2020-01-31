تنشر «الشروق» هذا المقال نقلًا عن «إندبندنت عربية»..

أعلنت الولايات المتحدة ما سمى بـ«صفقة القرن» الإسرائيلية الفلسطينية مساء الثلاثاء 28 يناير فى حفل كبير، حضره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

ومن حيث التوقيت، يبدو أن العامل الحاكم كان الظرف الداخلى فى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لجذب الانتباه بعيدا عن جهود الحزب الديموقراطى لعزل الرئيس دونالد ترمب، مع قرب انطلاق المنافسة الانتخابية الرئاسية. وينطبق نفس الشيء على الساحة الإسرائيلية، فأى تقارب أمريكى إسرائيلى يخدم رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو، المتهم جنائيا فى ممارسة يشوبها الفساد، والذى تقدّم لإعادة انتخابه فى مارس (آذار). لذا اضطر المرشح المنافس، بينى غانتس، إلى التغاضى عن تحفظه على الإعلان عن المبادرة فى الوقت الحالى، وقبول الدعوة للحضور إلى واشنطن، حتى لا يبدو مختلفا مع الولايات المتحدة، مما يضعف من فرصه الانتخابية.

وفضلا عن التوقيت، هناك دلالات مهمة لشكل الإخراج الذى حكم الإعلان عن «خطة السلام»، فتواصل الولايات المتحدة العلنى مع الحليف الإسرائيلى وحده، على عكس ما قامت به فى الحالات السابقة، حينما كانت تتواصل مسبقا مع الإسرائيليين والفلسطينيين، حتى قبل الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حرب 1973 من خلال أطراف عربية أخرى، على رأسها مصر. فانفراد أمريكا بإسرائيل فى حفل الإعلان عن المبادرة، عكس عدم اكتراث الجانب الأمريكى بالموقف الفلسطينى، وأعطى انطباعا جديدا بالانحياز الشديد لإسرائيل، وصعّب من إمكانية تجاوب الموقف الفلسطينى مع الطرح الأمريكى أو حتى تقييمه موضوعيا، مما يثير شكوكا وأسئلة حول الهدف من الإعلان، وهل هناك رغبة أمريكية وإسرائيلية حقيقية فى التوصل إلى حل، أم أن الغرض هو قتل أى فرصة لبدء عملية تفاوضية جادة وشاقة تحقق حل الدولتين، الذى يعارضه اليمين اليهودى فى كل من إسرائيل وأمريكا.

ومع هذا، لنتجاوز لحظيا توقيت وشكل الطرح الأمريكى رغم أهميتهما، باعتبار أن الساحة الدولية والدبلوماسية الحالية لم تعد تحكم أو تلتزم القواعد الدبلوماسية والسياسية المعتادة، وذلك لتقييم الطرح الأمريكى موضوعيا، لنستخلص إيجابياته وسلبياته.

والنقطة الإيجابية الأولى هى عزم الولايات المتحدة العمل على ضمان دعم فى حدود خمسين بليون دولار للفلسطينيين، وهو أمر إيجابى بصرف النظر عن مصدر الدعم أجنبيا أو عربيا.

خطة السلام وتابوت الماضى

والنقطة الثانية التى تطرح إيجابيا هى التزام إسرائيل عدم توسيع المستوطنات لمدة أربع سنوات، وإنما تفرغ هذه النقطة من مضمونها؛ لأنها مرهونة بموافقة الطرف الفلسطينى على التنازل عن أراضٍ واسعة، فضلا عن أنها مصحوبة بالتزام أمريكى بألا يتم تهجير أى إسرائيلى أو فلسطينى من داره، ما يعنى استمرار وجود المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، حتى بما يتجاوز الضمانات المرفوضة التى كان أعطاها جورج بوش الابن لرئيس الوزراء الإسرائيلى، شارون، فضلا عن أننى أعتقد أن هذا الطرح سيحدّ من احتمالات موافقة أى مسئول إسرائيلى مستقبلا على إخلاء بعض المستوطنات بعدما حصلت تل أبيب على دعم أمريكى للاستمرار.

وثالث الإيجابيات المفترضة أن المبادرة تضمنت إقرارا أمريكيا وإسرائيليا من حيث المبدأ بإقامة دولة فلسطينية، علما بأنه ليس فى هذا جديد، فسبق أن أقرّ الرئيس جورج بوش الابن به فى سياق جهوده قبل وبعد مؤتمر أنابوليس عام 2008، كما كان قد صرح به الرئيس كلينتون قبل مغادرته البيت الأبيض بأسابيع، واصفا الموقف حينذاك بأنه موقف شخصى.

والسؤال الحقيقى إذا، هل المعروض دولة فلسطينية بالفعل، يمارس فيها الشعب الفلسطينى هويته الوطنية كأصحاب وطن، بحقوق سيادية على الأرض والموارد والمصالح؟ فأهم اعتبارين فى تعريف الدولة هما حيازة الأرض والسيطرة على القرارات والسياسات فيها، ومن هذه الزاوية فالطرح الأمريكى أقرب إلى حكم ذاتى منقوص على أقصى تقدير، لأن إسرائيل ستظل تتحكم فى مداخل ومخارج الدولة الفلسطينية، وعلى جميع حدودها ليس فقط المجاورة لإسرائيل، فضلا عن فرض السيادة الأمنية عليها، والاحتفاظ بحق التدخل إذا رأت ذلك.

بالإضافة إلى هذه النقطة الجوهرية حول الدولة، هناك أربع نقاط رئيسة ظلت محل تفاوض منذ حرب أكتوبر، ولم يَحِد عنها أى من الأطراف.

أولاهم مساحة الأرض الفلسطينية، احتراما لمبدأ هام من مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242، وهو عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، مما يعنى استعادة الفلسطينيين لأرضهم على أساس حدود 1967، وسبق وطرح إمكانية إجراء تبادل محدود للأراضى فى حدود 3 إلى 6% لاعتبارات طبوغرافية، أو لضم وتوحيد القرى، على أن يكون ذلك بنفس المساحة والقيمة، أما المطروح الآن فهو التفاوض بداية على أساس تنازل الفلسطينيين عن أكثر من 30% من الضفة الغربية.

وكانت لقضية القدس مكانة خاصة فى المفاوضات السابقة لأهميتها، ليس فقط للفلسطينيين، وإنما للعالم الإسلامى والمسيحى عامة، وشملت تجارب الماضى اقتراحات بإعادة تخطيط المدينة وتوسيعها، والتفرقة بين السيادة على الأرض والهواء.

ويمكن الاستخلاص مما مضى أن الخلاف الرئيس يقع حول القدس القديمة، وتحديدا قبة الصخرة، والموقف الفلسطينى الرافض بأن تكون تحت السيادة الإسرائيلية، والتمسك بأن تكون جزءا من عاصمة الدولة الفلسطينية، فى حين أن المطروح الآن إقامة عاصمة فلسطينية شرق القدس بعد الحاجز الأمنى، ولا صلة لها بالمواقع الدينية.

قضية عودة اللاجئين وتعويضهم هى أكثر القضايا التى تتمتع بتوافق دولى، باعتبارها قضية إنسانية واجبة وقابلة الحل. وقدّم بشأنها الفلسطينيون والعالم العربى تنازلات عدة. وفى مبادرات السلام العربية إشارة إلى أن الحل يجب أن يكون «عمليا وعادلا» فى نفس الوقت، بما يعنى العودة أو التعويض، ويترك للتفاوض العودة إلى أين، إسرائيل ذاتها أم الدولة الفلسطينية أم كلاهما، وعدد العائدين كان محل نقاش بين القيادات الفلسطينية والإسرائيلية فى الماضى، وعلى أعلى مستوى، وكذلك حجم التعويض.

كما كان توفير الأمن قضية هامة فى المفاوضات السابقة، وأساس الموضوع هو ما تضمنه القرار رقم 242، من أنه مع إنهاء الاحتلال من حق كل الدول العيش فى أمن وأمان، والمقصود بذلك كان إسرائيل، على أساس أنها حاربت جيرانها من العالم العربى فى آن واحد، وهو وضع تغير كليا بعد اتفاقيتى السلام مع مصر والأردن، وتوقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين، بكل ما تبعه من ترتيبات وتعاون أمنى.

والغريب أنه مع تقلص الخطر الأمنى العربى المفترض على إسرائيل، تصاعدت الطلبات الأمنية الإسرائيلية، من عدم الدخول فى تحالفات عسكرية ضدها، وترتيبات حدودية ومناطق عازلة بتسليح منخفض، لتصل إلى رغبة إسرائيلية فى السيطرة على جميع الحدود الفلسطينية، والاحتفاظ بحق التدخل، ومدّ السيادة الإسرائيلية إلى غور نهر الأردن، ما يعنى تقنين فرض السيادة الأمنية العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية على فلسطين، فى شكل وصاية كاملة.

وعلى الرغم من عدم اقتناعى بالطلبات الإسرائيلية، كنت فى بداية الأمر متقبلا فكرة ضبط الممارسات والقدرات الأمنية الفلسطينية، وهو ما تم مع اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية، وما اتفق عليه جزئيا مع مصر والأردن بالنسبة إلى المناطق الحدودية أو القريبة من إسرائيل، مع كل ما يشوب هذه التشبيهات من عدم دقة، لضعف القدرات الأمنية الفلسطينية مقارنة بالدول المذكورة. ويبدو أن الطرح الإسرائيلى يعكس رغبة سياسية أيديولوجية لاستمرار السيطرة على الضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع فكرة الهوية الفلسطينية على دولتهم، ما يتجاوز كثيرا أى احتياجات أمنية حقيقية.

لهذه الاعتبارات، للأسف لا أعتقد أن الطرح الأمريكى المسمى «صفقة القرن» يوفر أرضية ملائمة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يرضى الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى، وأرى أن مخاطره وأثمانه تفوقان كثيرا أى إيجابيات، وهى خلاصة لا مزايدة فيها أو مبالغة، وانتهى إليها رغم قناعتى أن التفاوض هو الأسلوب الأفضل، بل الوحيد المتاح عمليا للجانب الفلسطينى، وأن الحل السلمى هو أفضل السبل لتحقيق مصالح الطرفين، وإنما يكون التفاوض على التفاصيل التطبيقية للاتفاق وليس جوهر القضايا.

لا مانع من التفاوض حول ضمان تبادل بعض الأراضى متساوية المساحة والقيمة. ولا مانع من التفاوض حول عدد الفلسطينيين العائدين إلى إسرائيل وفلسطين الجديدة، وحجم التعويضات لمن لا يعود.

ولا مانع من التفاوض حول الترتيبات الأمنية لضمان عدم تعرض إسرائيل أو فلسطين للاعتداء المفاجئ، وكذلك لضبط مستويات التسليح للدولة الفلسطينية لمدة زمنية طويلة. ولا مانع من التفاوض حول إجراءات ضمان فتح الساحات الدينية فى القدس القديمة لكل المصلين بما فى ذلك اليهود. ولا مانع من التفاوض على شكل التطبيع العربى عند انتهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية.

والمطلوب الآن ليس الخضوع للاقتراح الأمريكى لمجرد أنه وارد من أقوى دولة فى العالم، أو التشنج فى رفض التفاوض كسبيل لحل النزاع والمزايدة المؤقتة، التى لن تحقق نتائج، بل قد تضرّ بالموقف الفلسطينى وتعرضه لانتقادات من أطراف بالمجتمع الدولى، هم فى الأساس من مؤيديه.

والأفضل هو التحرك السياسى الفلسطينى الواعى والحكيم، بلمّ الشمل الفلسطينى بين الضفة والقطاع وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة، وإبداء الاستعداد للتفاوض مع الجانب الإسرائيلى على أساس خطة السلام العربية لعام 2002، بصرف النظر عن موقف الحكومة الإسرائيلية، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال على أساس حدود 1967، واللجوء إلى المحافل القانونية والسياسية التى تضمن الحق الفلسطينى وتتناول الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولى.

نقلا عن «إندبندنت عربية»