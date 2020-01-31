الرئيس الألماني يمنح رئيس المركزي الأوروبي السابق دراجي وسام الاستحقاق



منح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي وسام الاستحقاق تكريما لدوره في استقرار اليورو.

وقال شتاينماير خلال التكريم في قصر "بيليفو" الرئاسي بالعاصمة برلين إن دراجي حافظ على تماسك اليورو والاتحاد الأوروبي في أوقات عصيبة، وأضاف: "لذلك فإنك تستحق التكريم لما فعلته لأوروبا. وأقول بوعي تام إنك أسديت بذلك خدمة كبيرة لبلدي".

وتطرق شتاينماير إلى الانتقادات التي وُجهت لمنح دراجي الوسام، مشيرا إلى أنه يمكن بالتأكيد توجه انتقادات لبنك مركزي مستقل وللأفراد المسؤولين عنه، وقال: "لكن من فضلكم في إطار نقاش موضوعي يتسم بالاحترام واللباقة".

كما دعا شتاينماير البنك المركزي الأوروبي إلى توضيح سياسته بطريقة مفهومة.

وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، مُنح دراجي الوسام تكريما لدوره في النظام المالي العالمي والعملة الأوروبية المشتركة باعتبارهما صميم الاتحاد الاقتصادي والنقدي.

وكان وزير الخارجية هايكو ماس رشح دراجي، الذي تولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي على مدار سنوات طويلة، للحصول على الوسام.

وبحسب بيانات المكتب الرئاسي، نال الرئيسان الأسبقان للبنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه وفيم دويسنبرج على هذا الوسام.

يُذكر أن ساسة من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر، أعربوا عن عدم تفهمهم لاختيار الإيطالي دراجي لمنحه وسام الاستحقاق.

وقال الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس بلومه، في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية: "حصول السيد دراجي على وسام الاستحقاق لغز...ما هو الفضل الذي أسداه لبلدنا؟".

وتولى دراجي رئاسة البنك المركزي الأوروبي على مدار ثمانية أعوام. وقد تصدى دراجي بكل الوسائل لتدني معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي من خلال إلغاء الفائدة وفرض فوائد عقابية على البنوك التي تخزن أموالا لدى البنوك المركزية ومن خلال شراء السندات.

ويرى أكسل فيشر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أن "سياسة البنك المركزي الأوروبي تحت رئاسة دراجي لم تنزع ملكية المدخرين الألمان بشكل دائم فحسب، بل قلصت أيضا مخصصات التقاعد لملايين الأشخاص في ألمانيا"، وقال: "لذلك لا أرى أنه يستحق جائزة ألمانية".