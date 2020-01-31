«التنظيم والإدارة» يعتمد 80 مركز تدريبي خلال 2019

قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز اعتمد 80 مركز تدريبي خلال عام 2019، وتتنوع المراكز التي تم اعتمادها ما بين الحكومي والخاص والأهلي، حيث بلغت نسبة المراكز الحكومية 35% بينما بلغت نسبة المراكز الخاصة والأهلية 65%.

وأضاف الشيخ، في بيان، له اليوم، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية تنفيذا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي أناطت برئيس الجهاز اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أوتستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية.