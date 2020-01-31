ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "بافاريا" الألمانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى خمس حالات .

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن هذه الحالة لشخص يعمل في المكان ذاته الذي كان يعمل به المصابون الأربعة الأخرون بالفيروس، مشيرة إلى أن نحو 110 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع الحالات المصابة يخضعون لاختبار فيروس كورونا الجديد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).