هيئة صحة أوروبية تقلل من فعالية الفحوصات على الحاملين لفيروس كورونا

قالت هيئة صحية أوروبية اليوم الجمعة إن إجراء فحوصات على الأشخاص القادمين من مدن صينية ضربها فيروس كورونا المتحور الجديد يعد أداة ليست فعالة للغاية في رصد حالات بين المسافرين.



وخلص النموذج الذى أعده المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن فعالية الفحوصات كانت "متدنية".



وقال باسي بينتينين الخبير لدى المركز فى مجال الأمراض المعدية إن "حوالي 75 بالمئة من الحالات من المدن الصينية المتضررة سوف تصل إلى وجهتها في فترة حضانة الفيروس وستظل غير مكتشفة، حتى إذا كانت فعالية اختبار الفحص لرصد الأفراد ممن يظهر عليهم أعراض بالمرض هي 80 بالمئة لكل من فحوصات الخروج والدخول".



وسجلت حوالي اثنتي عشرة دولة حالات إصابة بفيروس كورونا، وغالبيتها العظمى في الصين.



ويغطي نشاط المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين ويوجد مقره بالقرب من العاصمة السويدية ستوكهولم.