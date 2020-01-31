 النمسا تبدي عدم اهتمامها برحيل بريطانيا بطرح طابع قديم - بوابة الشروق
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النمسا تبدي عدم اهتمامها برحيل بريطانيا بطرح طابع قديم

علم النمسا
علم النمسا
فيينا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 9:09 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 9:09 م
أصدرت هيئة البريد النمساوية طابعا خاصا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" اليوم الجمعة يبدو أنه عدم اهتمام بمغادرة بريطانيا.

وكانت الطوابع قد تمت طباعتها بالفعل العام الماضي بموعد الرحيل الأصلي في 29 مارس عام 2019، لكنها لم يتم طرحها للبيع أبدا بعدما تم تمديد الموعد إلى 31 يناير عام 2020.

وبدلا من أن تتم إعادة تصميم وطباعة طوابع جديدة، تم الشطب على الطوابع الموجودة بخط بسيط، وتمت طباعة التاريخ النهائي للبريكست تحت ذلك الخط.

وقال المتحدث باسم هيئة البريد النمساوية ميشائيل هومولا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "كان سيكون إهلاكا ومضيعة للأموال لأن نتخلص منها".

وقد تمت طباعة 140 ألف طابع بريكست بفئة 80ر1 يورو (98ر1 دولار) وهو ما يكفي لإرسال خطاب عادي من النمسا إلى وجهات خارج أوروبا.

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