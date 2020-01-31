قرارات متأخرة أربكت حسابات فريق العمل.. والميزانية لم تصل لنصف مليون جنيه

تشهد دار أوبرا سيد درويش فى الثامنة مساء اليوم الجمعة فاعليات حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» وتوزيع الجوائز على الفائزين، وسط توقعات الجمهور بفوز الفيلم المصرى «رنين» بطولة الفنان شريف دسوقى وإخراج مصطفى علاء، بجوائز مسابقة أفلام الطلبة، وهو الفيلم الذى يدور حول فكرة الموت من خلال قصة رجل عجوز يستعد للنزول لمقابلة ابنته، لكن يأتيه ضيف يكتشف المشاهد من خلال الحوار أن هذا الضيف هو ملاك الموت، ويظل يقنع الرجل العجوز الملاك بضرورة تأجيل هذه اللحظة قليلا، ولكن الملاك يؤكد أن كل إنسان له ميعاده المحدد فيطلب الرجل إجراء مكالمة أخيرة لابنته فيوافق الملاك فتدق الساعة ليفاجأ الجمهور بالملاك يأخذ ابنة الرجل العجوز الشابة الصغيرة ويرحل، وتوقع أيضا بفوز الفيلم الروائى السورى « قلادة» للمخرج رامى القصاب بجوائز مسابقة الفيلم الروائى القصير، الذى تناول بشكل رومانسى الهجرة غير الشرعية للسوريين والمأخوذ عن قصة حقيقية تعرض لها أبطال العمل، والفيلمين اللذين نالا إعجاب المشاهدين وتم ترجمة ذلك بالتصفيق الشديد لفريق العمل فور انتهاء عرض الفيلمين.



وينتظر فريق عمل المهرجان حضور وزيرة الثقافة ــ إيناس عبدالدايم ــ للمشاركة فى توزيع الجوائز كما وعدت وأكدت فى لقائها معهم قبل انطلاق المهرجان، وأكد حضورها خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، لتكون هى المرة الأولى التى يحضر فيها مسئول كبير فاعليات هذا المهرجان منذ بدايته، بعد أن توقع كثيرون عدم قدرته على الاستمرارية، نظرا لافتقاد القائمين عليه الخبرة الكافية، والصعوبات التى تواجههم كل عام فى عدم وجود دعم كاف يساعدهم على تحقيق الأفضل، واعتمادهم طول الوقت على الجهود الذاتية.



وعلى الرغم من انه جرى العرف أن تشهد نهاية كل دورة لأى مهرجان كشف حساب سواء من وسائل الإعلام أو من اللجنة العليا للمهرجانات، لتقييم الدورة ورصد سلبياتها وإيجابياتها، لكن مع هذا المهرجان يبدو أن هناك حالة تعاطف شديد، ورغبة حقيقية فى غفران أى خطأ قد يحدث، بعد أن لمس الجميع مدى جدية فريق العمل فى تحقيق نتائج طيبة على أرض الواقع، أهمها قدرة فريق عمل المهرجان على جذب عدد كبير من الجمهور السكندرى خاصة من فئة الشباب على حضور العروض، وكيف تمتلئ القاعة بهم يوميا لمشاهدة الافلام، بل والمشاركة فى الندوات بعد العرض وطرح أسئلة مهمة على مخرجين الأفلام، ليكون الجمهور السكندرى هو الداعم الاكبر لهذا المهرجان واستمراره.



ويأتى وصف المخرج محمد محمود رئيس المهرجان لهذه الدورة بالإستثنائية ليترجم الكثير مما تعرضت له هذه الدورة، فقبل ساعات من انطلاقها وبعد ان انتهى فريق العمل من تجهيز سينما فريال لاستقبال الحدث، وعمل الديكورات اللازمة، والدعاية والملصقات، فوجئ الجميع بقرار نقل الفاعليات لدار الأوبرا وإقامة العروض بمركز الحرية للإبداع، وهو ما أربك حسابات الجميع لنقل كل شىء من سينما فريال للأوبرا، ولم يكن هناك متسع من الوقت لتجهيز قاعة العرض بمركز الإبداع، الأمر الذى كان له تأثيرعلى جودة الصوت والصورة، لكن سريعا ما تم تفادى هذه المشكلات فور وقوعها وسط ترحيب ودعم من كل الحضور.



كما واجهت إدارة المهرجان أزمة أخرى فى توفير محل إقامة لضيوف الدورة السادسة قريب من مقر الفاعليات، واضطرروا لعدم وجود ميزانية مناسبة لحجز مكان يبتعد عن مركز الإبداع كثيرا وهو ما كان يسبب إرهاقا فى البداية للمشاركين فى المهرجان سواء محكمين أو صناع أفلام أو رجال إعلام، ولكن سرعان ما تحول الأمر لرحلة ترفيهية، بعد أن وفرت محافظة الإسكندرية مجموعة من الأتوبيسات الحديثة التى تعمل بالكهرباء لنقل ضيوف المهرجان، نالت إعجاب الجميع، لكن هذا لم يمنع من مطالبة المحكمين من ضرورة إيجاد مكان فى الفندق محل إقامتهم لمشاهدة أفلام المسابقة بعد ان وجدوا صعوبة فى مشاهدة الأفلام مع الجمهور، كما أن زحمة الطريق قد تؤخرهم عن مشاهدة الافلام من بدايتها فى ظل حرص إدارة المهرجان على عرض الأفلام فى المواعيد المحددة لها، وهو ما قد يعرض هذه الأفلام لظلم شديد، وهو الطلب الذى لاقى استجابة فورية.



وتبقى ميزانية المهرجان هى الهم الأكبر لصناعه، فرغم النجاح الذى تم تحقيقه على ارض الواقع، لكن ميزانية المهرجان تقل كثيرا عن النصف مليون جنيه وهناك طموح كبير لدى شباب المهرجان بتحويله يوما من الأيام لمهرجان دولى.