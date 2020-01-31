إغلاق شارع الهرم جزئيا لتنفيذ أعمال نقل مرافق الغاز الطبيعي

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئى لشارع الهرم أمام سينما الهرم في الاتجاهين بداية من منتصف الليل لتنفيذ أعمال نقل مرافق الغاز الطبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو تنتهي الأحد الموافق 2 فبراير المقبل، على أن يكون العمل طوال 24 ساعة، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية إليه.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.