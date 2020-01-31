حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم الجمعة، حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث.

وشملت الحركة، تولي العميد طارق حمزة، منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، خلفًا للعقيد أسامة عبد الفتاح، الذي تم نقله إلى مديرية أمن كفر الشيخ، كما تم تصعيد المقدم تامر فاروق، ليتولى منصب رئيس مباحث إدارة مكافحة جرائم الآداب، خلفا للعميد طارق حمزة.

وشملت الحركة تصعيد النقيب أحمد ماهر، ليتولى منصب معاون أول مباحث قسم شرطة الصف بفرقة الشرق التابعة لقطاع الجنوب

ونقل النقيب عماد الخولي، معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى قسم أول أكتوبر، والنقيب أحمد البطران معاون مباحث قسم أطفيح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في ضخ دماء شبابية، والاعتماد على شباب في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تصعيد الأكثر جدارة واستحقاقا بالعمل.