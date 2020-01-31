 رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا تسوية دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة - بوابة الشروق
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رئيس مجلس الأمة الكويتي: لا تسوية دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
الكويت - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 12:50 ص

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية، والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف الغانم في تصريح صحفي يوم الخميس أن "أي جهد دولي أو إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا".

وتابع بقوله إن "حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند أولا وآخرا إلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وعدا ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت".

وقال الغانم "لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967".


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