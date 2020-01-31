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بسبب فيروس كورونا..خطوط طيران دلتا الأمريكية تعلق رحلاتها إلى الصين بدءا من فبراير

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 31 يناير 2020 - 7:17 م | آخر تحديث : الجمعة 31 يناير 2020 - 7:17 م

أعلنت خطوط طيران "دلتا الجوية" الأمريكية، دلتا إيرلاينز، اليوم/الجمعة/، تعليق جميع رحلاتها من الولايات المتحدة إلى الصين مؤقتًا بدءًا من يوم 6 فبراير وحتى 30 أبريل 2020 بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت دلتا إيرلاينز في بيان لها، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنه وحتى 5 فبراير المقبل سوف تستمر رحلاتها الجوية إلى الصين لإتاحة الفرصة لعملائها لمغادرة الأراضي الصينية.

وأوضحت الشبكة أن خطوط دلتا الجوية الأمريكية سوف تستمر في مراقبة الوضع عن قرب وأنها من الممكن أن تقوم بتعديلات إضافية حسبما يقتضيه الموقف.

وتسير خطوط دلتا الأمريكية 42 رحلة جوية بين الولايات المتحدة والصين أسبوعيًا.


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