عاطل يقتل مسنا لسرقة 1235 جنيها ببني سويف

وأب يقتل ابنه بمساعدة زوجته وابنته بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق أمن بني سويف من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل شقته موثوق اليدين بكوفية بدائرة مركز شرطة ناصر.



البداية بتلقي مركز شرطة ناصر بأمن بني سويف، بلاغا من موظفة (52 عاما) مقيمة بشقة بعقار بدائرة المركز " بوفاة والدها بالمعاش 75 عام ومقيم بشقة بذات العقار" والعثور على جثته مسجاة بأرضية مدخل الشقة بكامل ملابسه موثوق اليدين بكوفية ولا توجد به إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.



توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بني سويف بقيادة اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل (23 عاما) والسابق اتهامه في قضيتي تبديد مقيم بدائرة مركز ناصر.



و بتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة أقر بتوجهه لمسكن المجني عليه بدعوى زيارته لارتباطهما بصلة نسب وعقب دخوله شقته قام بالإجهاز عليه وشل حركته وإيثاقه وتكميم فمه باستخدام قطعة قماش والتعدي عليه بالضرب بالأيدي فأودى بحياته ، واستولى على مبلغ 1235 جنيها وهاتفه المحمول، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه ومبلغ 250 جنيها، وأشار إلى إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.



في السياق ذاته تبلغ لقسم ثان المحلة أمن الغربية من المستشفى العام باستقبالها عاطل (35 عاما) مقيم بمنطقة الجمهورية دائرة القسم، جثة هامدة وبها آثار احمرار حول الرقبة، بسؤال أسرته (والده بالمعاش (65 عاما)، والدته (64 عاما) بالمعاش، شقيقته مدرسة (33 عاما)، أقروا أنهم حال قيامهم بإيقاظه من النوم تلاحظ لهم وفاته.



وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الغربية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال أهلية المتوفى حيث أمكن التوصل إلى حدوث مشادة بينهما قام على إثرها والده ووالدته بالإمساك به وطرحه أرضا وقامت شقيقته بخنقه باستخدام قطعة قماش مما أودى بحياته وقاموا عقب ذلك بنقله للمستشفى وإدعوا اكتشافهم وفاته وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.