أرسنال يعزز دفاعه بلاعب جديد من ساوثهامبتون

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عزز نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم خط دفاع الفريق، الذي يعاني من الإصابات، وأبرم اليوم الجمعة صفقة ضم سيدريك سواريس من ساوثهامبتون على سبيل الإعارة.

وشارك البرتغالي سواريس - 28 عاما، الذي يلعب بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن، في 120 مباراة ضمن صفوف ساوثهامبتون منذ بداية مشواره في إنجلترا في 2015 .

كما شارك سواريس في 33 مباراة ضمن صفوف المنتخب البرتغالي وكان ضمن الفريق الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وقال إيدو مدير الإدارة الفنية بنادي أرسنال "أعرف أنه لاعب يؤدي بمنتهى الالتزام والحيوية."

وأضاف: "نتطلع جميعا إلى مشاركة سيدريك معنا في المراحل الأخيرة من هذا الموسم."

وسيلعب إلى جانب سواريس في الدفاع، بابلو ماري المنضم إلى أرسنال أمس الأول الأربعاء بعقد إعارة من فلامنجو البرازيلي.

وينتهي سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا اليوم الجمعة في الساعة 23:00 بتوقيت جرينيتش.